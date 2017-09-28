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В Прикамье экс-начальника ГУФСИН будут судить за взяткиСегодня в 12:34

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В виде монет, путевок и земли.

Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-начальника ГУФСИН по Пермскому краю Александра Соколова, обвиняемого во взяточничестве. В ближайшее время материалы поступят в суд. Вместе с ним на скамье подсудимых окажется бывший начальник ИК-29 Андрей Лесничий, которому вменяют посредничество во взяточничестве.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, в 2012-2013 годах Соколов получил от одного из бизнесменов 3 сертификата на турпутевки общей стоимостью 400 тысяч рублей и 2 коллекционные серебряные монеты на 261 тысячу рублей. За эту взятку, по версии следствия, обвиняемый должен был помочь предпринимателю получить контракты на поставку продуктов в учреждения ГУФСИН.

Кроме того, во второй половине 2012 года замглавы администрации одного из сельских поселений через Лесничего передала Соколову земельный участок площадью 0,5 гектара за общее покровительство.

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