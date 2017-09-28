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Дело создателя "армии зомби" дошло до Свердловского облсудаСегодня в 12:59

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Со второй попытки.

Апелляция на приговор экс-милиционеру Арсену Байрамбекову, осужденному за убийство шести человек, вновь поступила в Свердловский облсуд.

"Дело поступило, но дата рассмотрения пока не назначена", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции.

В 2003 и 2010 годах Байрамбеков совершил два заказных убийства. Его жертвами стали бизнесмены из Екатеринбурга. Увлекшись затем оккультизмом, он в 2014 году совершил 4 человеческих жертвоприношения в лесу под Среднеуральском.

В марте 2017 года Верхнепышминский суд отправил Байрамбекова в колонию строгого режима на 13 лет. Этот приговор не устроил ни одну из сторон: сам подсудимый посчитал его жестким, а представители потерпевших - слишком мягким.

В июле Свердловский облсуд, куда поступила апелляция, вернул материалы дела в Верхнюю Пышму. Об этом просил Байрамбеков - он захотел ознакомиться с вещественными доказательствами.

Ранее по теме:
Дело создателя "армии зомби" вернули в Верхнюю Пышму

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