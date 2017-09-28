В убийстве.

В Челябинске завершено расследование по делу мужчины, который носил по городу отрезанную голову матери в мешке. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Эксперты выяснили, что пожилая женщина умерла естественной смертью. 55-летний неработающий мужчина решил избавиться от тела, чтобы получать за мать пенсию. Он расчленил труп, а фрагменты спрятал в разных местах города.

Стоит напомнить, 6 июня в столице Южного Урала был найден пакет с человеческой головой. Останки уже разлагались. Через две недели правоохранители задержали подозреваемого. Когда, полиция пришла домой к мужчине, он был одет в женскую одежду и называл себя Жанной. В таком же виде он явился и в суд. Психолого-психиатрическая экспертиза установила вменяемость обвиняемого, отметив наличии у него психических отклонений.

Сейчас мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве и надругательстве над телом умершей.

Ранее по теме:

Расчленивший мать челябинец пришел в суд в женской одежде

Челябинец расчленил пожилую мать

Найденная в Челябинске отрезанная голова принадлежала женщине