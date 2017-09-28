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С расчленившего мать челябинского трансвестита сняли винуСегодня в 14:43

В убийстве.

В Челябинске завершено расследование по делу мужчины, который носил по городу отрезанную голову матери в мешке. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Эксперты выяснили, что пожилая женщина умерла естественной смертью. 55-летний неработающий мужчина решил избавиться от тела, чтобы получать за мать пенсию. Он расчленил труп, а фрагменты спрятал в разных местах города.

Стоит напомнить, 6 июня в столице Южного Урала был найден пакет с человеческой головой. Останки уже разлагались. Через две недели правоохранители задержали подозреваемого. Когда, полиция пришла домой к мужчине, он был одет в женскую одежду и называл себя Жанной. В таком же виде он явился и в суд. Психолого-психиатрическая экспертиза установила вменяемость обвиняемого, отметив наличии у него психических отклонений.

Сейчас мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве и надругательстве над телом умершей.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
зачем народ кошмарить????????????? Сегодня в 16:42

Кошмар какой. Его выпустили, чтобы другие психи этим же занимались? А у тех, кто его выпустил, у самих с психикой и интеллектом всё в порядке???? Я что-то сомневаюсь в этом

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