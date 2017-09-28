Условно.

Копейский горсуд вынес приговор экс-замглавы Копейска, признав ее виновной в мошенничестве в крупном размере. Женщине назначили 2 года условно с испытательным сроком 2 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По данным следствия, в марте 2014 года обвиняемая фиктивно устроила южноуральца на должность документоведа. В течение двух лет она получала за него зарплату. В общей сложности экс-чиновница похитила около 270 тысяч рублей.

Вину подсудимая признала частично. Она утверждает, что тратила деньги на нужды администрации.