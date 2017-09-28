×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Челябинец сел на 17,5 лет за двойное убийствоСегодня в 16:23

  • Текст

Он зарезал приятеля и его отца.

28 сентября 2017 года суд вынес приговор 52-летнему жителю Челябинска, признав его виновным в двойном убийстве. Он проведет 17,5 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры.

Преступление было совершено в конце декабря 2016 года. Подсудимый пришел с сожительницей в гости к приятелю и его 76-летнему отцу. Компания выпивала несколько дней. В какой-то момент обвиняемый приревновал свою женщину к приятелю и пырнул ее ножом. Затем он зарезал приятеля и его отца. Мужчины скончались на месте.

Подсудимый продолжил выпивать с оставшейся в живых сожительницей до тех пор, пока в квартиру не пришли родственники убитых.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Черная дыра" в треугольнике Чернина

"Черная дыра" в треугольнике Чернина

Новый этап расследования "Уралинформбюро".

Без средств к переселению

Без средств к переселению

В "медной" столице.

Идите, школьники, пешком!

Идите, школьники, пешком!

Родители, забудьте о поборах.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×