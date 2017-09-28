Он зарезал приятеля и его отца.

28 сентября 2017 года суд вынес приговор 52-летнему жителю Челябинска, признав его виновным в двойном убийстве. Он проведет 17,5 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры.

Преступление было совершено в конце декабря 2016 года. Подсудимый пришел с сожительницей в гости к приятелю и его 76-летнему отцу. Компания выпивала несколько дней. В какой-то момент обвиняемый приревновал свою женщину к приятелю и пырнул ее ножом. Затем он зарезал приятеля и его отца. Мужчины скончались на месте.

Подсудимый продолжил выпивать с оставшейся в живых сожительницей до тех пор, пока в квартиру не пришли родственники убитых.