На съемной квартире.

В Челябинске на производстве наркотиков попался сотрудник городской ГИБДД. Его уволили из органов внутренних дел, об этом журналистам сообщил начальник ГУ МВД по Челябинской области Андрей Сергеев.

Экс-полицейский создал на съемной квартире нарколабораторию по изготовлению амфетамина. Во время обысков все оборудование было изъято. В настоящее время мужчина задержан. Решается вопрос об его аресте.

В отношении руководителей бывшего полицейского будут приняты дисциплинарные меры, передает "Уралинформбюро".