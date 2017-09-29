Он пытался передать спайс в колонию.

28 сентября 2017 года Калининский райсуд Тюмени вынес приговор 36-летнему местному жителю, признав его виновным в покушении на наркоторговлю. Он проведет 8 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

По данным следствия, в конце июня мужчина приобрел 1 грамм спайса. Наркотик он собирался передать знакомому, который отбывал наказание в ИК-1. Для этого тюменец купил 1,5 килограмма кондитерских орешков, в два из них он поместил 0,6 грамма зелья. Оставшуюся часть мужчина положил в карман джинсов.

На следующий день он пришел в комнату приема-передач в колонии, где его взяли с поличным.