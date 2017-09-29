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На Среднем Урале ищут сбежавшего из колонии Штырхуна28 сентября в 18:37

Фотография

С иероглифом на руке.

Из колонии-поселения под Каменском-Уральским сбежал осужденный. 32-летнего Павла Владимировича Штырхуна разыскивают по всей Свердловской области.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУФСИН, ранее Мегионский горсуд (ХМАО-Югра) приговорил мужчину к двум годам колонии-поселения за кражу телефона у близкого человека.

Особые приметы беглеца - рост 178 сантиметров, глаза карие, на предплечье правой руки в области сгиба вытатуирован иероглиф.

Информацию о местонахождении П.Штырхуна можно сообщить по телефонам: 8 (343) 359-56-11, 359-57-44 или 02.

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