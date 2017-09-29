Будут судить начальника цеха и мастера.

В суд направлено уголовное дело в отношении двух сотрудников Муравленковского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). Они обвиняются в нарушении правил охраны труда, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

ЧП произошло 2 июня 2017 года. В тот период Холмогорский компрессионный цех ГПЗ (Пуровский район) был остановлен на плановый ремонт. Там проводились газоопасные работы. Начальник цеха не выполнил мероприятия по безопасности и дал механику задание приступить к работе. Механик тоже допустил ряд нарушений по технике безопасности, а также изменил состав бригады. При этом он не провел инструктаж.

В итоге серьезно пострадал 40-летний слесарь по ремонту технологических установок, когда устанавливал крепеж на заглушку. От самовозгорания в факельном коллекторе заглушку сорвало. Потерпевшему оторвало руку, кроме того он получил ожоги.

Обвиняемым грозит до 1 года лишения свободы.