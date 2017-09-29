И золотых часов.

Жительнице Ивановской области любовь к золотым украшениям обошлась слишком дорого.

По данным СМИ, молодая женщина стояла во дворе своего дома и разговаривала по мобильному телефону, положив левую кисть на бетонный столбик забора. В этот момент мимо шел плотник, возвращавшийся с работы с остро отточенным топором. Увидев руку с несколькими золотыми кольцами и часами, он рубанул по ней и бросился с добычей наутек, пишет "Провинция.ру".

На бегу мужчина сорвал с отсеченной кисти ювелирные украшения, а ее саму позже изрубил на мелкие куски - ему показалось, что часы не золотые, а позолоченные.

Как писали региональные СМИ, плотника задержали. Психиатрическая экспертиза показала, что он вменяемый. Теперь ранее не судимому отцу двоих детей и владельцу трехэтажного деревянного коттеджа, срубленного своими руками, придется ответить перед судом за разбой.

Однако в УМВД Ивановской области "Уралинформбюро" совершение жителем региона данного преступления опровергли.

"Информация об имевшем место в Ивановской области разбойном нападении, в процессе совершения которого преступник отрубил потерпевшей руку, не соответствует действительности. На территории региона такое преступление не регистрировалось", - отметили в пресс-службе управления.