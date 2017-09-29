Возбуждено уголовное дело.

В Копейске 31-летний местный житель подозревается в избиении 11-месячной девочки. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного СУ СКР.

В ночь на 27 сентября в квартире одного из домов Копейска 31-летний подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения избил 11-месячную дочь своей сожительницы. Ребенок доставлен в реанимационное отделение лечебного учреждения с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и многочисленными ушибами головы.

Подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела продолжается.