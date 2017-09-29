Минимум троих.

В Озерске педагог-организатор городского дворца творчества детей и молодежи подозревается в совращении подростков. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Развратные действия", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По данным следствия, в сентябре 2017 года подозреваемый совершил преступления против половой неприкосновенности в отношении трех подростков. Всем им от 13 до 15 лет. Следователи проверяют подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям.

Подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем регионального следственного управления СКР.