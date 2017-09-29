Социальных выплат.

Восемь многодетных семей в Невьянске остались без пособий на строительство жилья. Господдержки их лишил житель области, который с 2013 по 2014 годы похищал казенные средства. Об этом "Уралинформбюро" рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ведомстве сообщили, что в региональный Фонд жилищного строительства предоставлялись заведомо ложные сведения о фактическом строительстве жилых домов, которое, как подтверждено в ходе проверки, на самом деле не велось.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество при получении выплат, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений в особо крупном размере".