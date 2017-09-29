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На Южном Урале братья сели на 32 года за убийство приятеляСегодня в 15:13

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Они хотели его "наказать".

29 сентября 2017 года Челябинский облсуд вынес приговор двум братьям 21 и 23 лет, признав их виновными в убийстве. Андрея и Максима Лукиных отправили в колонию строгого режима на 16 и 16,5 лет соответственно. Кроме того, они должны заплатить 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.

Преступление было совершено 13 ноября 2016 года в Еманжелинске. Братья выпивали с 30-летним знакомым в баре "Бакарди". Одному из обвиняемых не понравилось, как мужчина вел себя. Он предложил родственнику "наказать" собутыльника.

Молодые люди предложили подвезти мужчину до дома. По дороге он уснул, а обвиняемые направились на окраину города. Там они жестоко избили жертву буксировочным крюком от машины и зарезали. Тело закопали в сугробе и скрылись. Спустя несколько минут труп обнаружил прохожий.

Братьев задержали по горячим следам. Старший из них взял всю вину на себя, пытаясь выгородить младшего. Однако присяжные заседатели вынесли обоим обвинительный вердикт.

Ранее по теме:
На Южном Урале братьев будут судить за убийство приятеля

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