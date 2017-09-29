Они хотели его "наказать".

29 сентября 2017 года Челябинский облсуд вынес приговор двум братьям 21 и 23 лет, признав их виновными в убийстве. Андрея и Максима Лукиных отправили в колонию строгого режима на 16 и 16,5 лет соответственно. Кроме того, они должны заплатить 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.

Преступление было совершено 13 ноября 2016 года в Еманжелинске. Братья выпивали с 30-летним знакомым в баре "Бакарди". Одному из обвиняемых не понравилось, как мужчина вел себя. Он предложил родственнику "наказать" собутыльника.

Молодые люди предложили подвезти мужчину до дома. По дороге он уснул, а обвиняемые направились на окраину города. Там они жестоко избили жертву буксировочным крюком от машины и зарезали. Тело закопали в сугробе и скрылись. Спустя несколько минут труп обнаружил прохожий.

Братьев задержали по горячим следам. Старший из них взял всю вину на себя, пытаясь выгородить младшего. Однако присяжные заседатели вынесли обоим обвинительный вердикт.

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