Тюменец "накачал" наркотиками двух подростков29 сентября в 17:59
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Его посадили на 8 лет.
29 сентября 2017 года Калининский райсуд Тюмени вынес приговор 22-летнему местному жителю, который "накачал" наркотиками двух подростков. Он проведет 8 лет в колонии строгого режима и заплатит пострадавшим по 50 тысяч рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры.
В материалах уголовного дела говорится, что молодой человек употребляет наркотики с 18 лет. С ним начал общаться 15-летний школьник, проживающий в том же доме. Это не нравилось родственникам подростка. В ночь на 26 января 2017 года юношу отчитал дядя за общение с наркоманом. Обидевшись, мальчик ушел из дома.
Обвиняемый приютил у себя подростка. Он рассказал об ощущениях после употребления наркотиков и уговорил школьника попробовать их.
На следующий день приятели решили вновь купить наркотики. Школьник предложил встретиться с 13-летней девочкой, у которой было 2 золотых кольца. Одно из них обвиняемый заложил в ломбард, а на вырученные деньги приобрел зелье. Он сделал внутривенные инъекции себе и подросткам. Затем троица отправилась гулять по городу.
Мать школьницы, не дождавшись дочь домой, обратилась в полицию. Вскоре подростков нашли. Они все еще были в состоянии наркотического опьянения.
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