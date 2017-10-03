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Екатеринбургская лжеминерка пойдет по "уголовке"02 октября в 10:25

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Возбуждено четвертое дело.

Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в двух сообщениях о "минировании". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

За прошедшие выходные женщина дважды "минировала" хостел. В ночь на 1 октября в 03.34. она сообщила, что здание расположенное на улице Донбасской, скоро взорвется. На место выезжала следственно-оперативная труппа, специалисты МЧС, взрывотехники. Взрывное устройство не было обнаружено. В 06.05 проверочным мероприятиям закончились. 250 эвакуированных постояльцев смогли вернуться в свои номера. Аналогичное сообщение поступило уже днем 1 октября.

Спецслужбы вновь проверили здание и ничего не нашли. Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №15 выяснили, что звонок был совершен из соседнего общежития. Сыщики выяснили личность предполагаемого лжеминера. Им оказалась 30-летняя местная жительница. Она призналась, что таким образом хотела отомстить полицейским, которые недавно привлекли к ответственности ее подругу за административное правонарушение.

За последние дни это четвертое уголовное дело в регионе, возбужденное из-за ложных сообщений о заложенных бомбах. Напомним, 29 сентября Средний Урал накрыла волна минировний. Людей эвакуировали из более 150 административных зданий Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Березовского. Звонки поступали почти сутки.

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