На два месяца.

Бывший глава челябинской городской администрации Сергей Давыдов арестован на два месяца по решению Центрального районного суда Челябинска. Мера пресечения для чиновника, обвиняемого в мошенничестве, избрана 30 сентября, передает "Уралинформбюро".

29 сентября 2017 года сотрудники УФСБ Челябинской области провели обыски в доме Давыдова. Этому предшествовала проверка региональной контрольно-счетной палаты.

Против чиновника возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в хищении средств в особо крупном размере в одном из муниципальных коммунальных предприятий южноуральской столицы.

Известно, что деньги были похищены в 2012-2015 годах, однако фигурантов в деле пока нет.

Стоит отметить, что Сергей Давыдов возглавлял администрацию Челябинска в 2010-2014 годах. С 2005 года, когда мэром города был Михаил Юревич, Давыдов работал его первым замом.