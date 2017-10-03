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Экс-глава администрации Челябинска взят под стражу02 октября в 11:35

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На два месяца.

Бывший глава челябинской городской администрации Сергей Давыдов арестован на два месяца по решению Центрального районного суда Челябинска. Мера пресечения для чиновника, обвиняемого в мошенничестве, избрана 30 сентября, передает "Уралинформбюро".

29 сентября 2017 года сотрудники УФСБ Челябинской области провели обыски в доме Давыдова. Этому предшествовала проверка региональной контрольно-счетной палаты.

Против чиновника возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в хищении средств в особо крупном размере в одном из муниципальных коммунальных предприятий южноуральской столицы.

Известно, что деньги были похищены в 2012-2015 годах, однако фигурантов в деле пока нет.

Стоит отметить, что Сергей Давыдов возглавлял администрацию Челябинска в 2010-2014 годах. С 2005 года, когда мэром города был Михаил Юревич, Давыдов работал его первым замом.

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