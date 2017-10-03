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Тюменец отправится в колонию за покушение на массовое убийство 02 октября в 13:47

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На 9,5 лет.

В Тюмени вынесен приговор по делу о покушении на жизнь шести человек. 34-летнего Алексея Филеева, не имеющего определенного места жительства, приговорили к 9 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Стоит напомнить, 9 марта между Филеевым и его "коллегой" возник конфликт. Второй бездомный попрошайничал на "территории" злоумышленника. За пришлого бомжа вступились двое его знакомых. Ночью Филеев решил расправиться с обидчиками. Он купил бензин, облил и поджег лестницу, ведущую в теплотрассу, где жили шесть бомжей. Но они смогли потушить пламя. Один из пострадавших получил ожоги 50% тела.

Ранее по теме:
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