На 9,5 лет.

В Тюмени вынесен приговор по делу о покушении на жизнь шести человек. 34-летнего Алексея Филеева, не имеющего определенного места жительства, приговорили к 9 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Стоит напомнить, 9 марта между Филеевым и его "коллегой" возник конфликт. Второй бездомный попрошайничал на "территории" злоумышленника. За пришлого бомжа вступились двое его знакомых. Ночью Филеев решил расправиться с обидчиками. Он купил бензин, облил и поджег лестницу, ведущую в теплотрассу, где жили шесть бомжей. Но они смогли потушить пламя. Один из пострадавших получил ожоги 50% тела.

Ранее по теме:

Тюменца будут судить за покушение на массовое убийство