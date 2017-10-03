На 16 и 17 лет "строгача".

Двое свердловчан признаны виновными в разбойном нападении и убийстве приемщицы цветного металла в Марсятах (Серовский район). Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе свердловского облсуда

Преступление произошло осенью 2016 года. Злоумышленники подговорили подростка встретиться женщиной под предлогом сдачи металлолома. Когда она вышла на улицу, один из подельников набросился на нее сзади и несколько раз ударил кочергой по голове. Нападавшие завладели имуществом жертвы на 66 000 рублей и скрылись.

Злоумышленники были задержаны по горячим следам. Суд приговорил их к 16,4 и 17 годам колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении подростка выделено в отдельное производство.

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