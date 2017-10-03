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Задержаны готовившие теракты в Подмосковье агенты ИГ02 октября в 14:29

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В их жилище нашли две мощных бомбы.

Федеральная служба безопасности отчиталась о задержании участников глубоко законспирированной ячейки "Исламского государства" (ИГ, запрещено в России). 30 сентября 2017 года успехом увенчались оперативно-розыскные мероприятия на территории Московской области.

Задержанные члены ИГ планировали совершить "взрывы в местах массового скопления людей и на объектах транспортной инфраструктуры".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФСБ, в группировку входили выходцы с Северного Кавказа, выступавшие за создание "Всемирного Исламского Халифата". Их действиями руководили иностранные эмиссары.

У задержанных изъяты два готовых к применению самодельных взрывных устройства большой мощности, два пистолета Макарова, две гранаты РГД-5, средства связи и предметы, необходимые для изготовления адских машинок.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям 223.1 (Незаконное изготовление взрывчатых веществ) и 205.5 (Организация деятельности террористической организации) УК РФ.

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