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В Нижнем Тагиле задержаны наркоторговцы-оптовики 02 октября в 14:52

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С кило "синтетики".

В Нижнем Тагиле полицейские задержали двоих местных жителей, подозреваемых в оптовой продаже наркотиков. В общей сложности у них изъяли почти 900 граммов запрещенных синтетических веществ, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Одного из мужчин задержали с помощью сотрудников ДПС. Они, под видом проверки, остановили такси, в котором ехал подозреваемый. В присутствии понятых его досмотрели и обнаружили сверток. В нем находилось 350 граммов наркотика.


Фото: 66.мвд.рф

На съемной квартире, где жил злоумышленник, полицейские нашли еще около 5 граммов и электронные весы.

При силовой поддержке ОМОН Росгвардии был задержан и второй "оптовик" – 22-летний уроженец Волчанска. При личном досмотре у него изъяли около 445 граммов синтетических наркотиков. В квартире же сыщики нашли еще 30 граммов "запрещенки", электронные весы и пустые пакеты. В закладках, которые задержанный успел спрятать до прихода оперативников, было обнаружено еще 40 граммов.

Ранее торговцы не привлекались к уголовной ответственности, сейчас они арестованы. В отношении задержанных возбуждено несколько уголовных дел по фактам сбыта и покушения на сбыт наркотических веществ в крупном и особо крупном размерах. Им может грозить до 20 лет лишения свободы.

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