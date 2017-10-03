Во всем разбираются следователи.

В Пермском крае возбуждено уголовное дело против организаторов игр на надувном батуте.

Летом 2017 года они установили на площади Эмже-буй в селе Елпачиха (Бардымский район) аттракцион, предназначенный в том числе и для детей до 6 лет. Однако развлечение оказалось небезопасным: два мальчика - 7 и 8 лет - в разное время упали с батута и получили травмы предплечий средней тяжести.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Прикамью, по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (п.б ч.2 ст.238 УК РФ), начато делопроизводство. Выясняются обстоятельства травмирования детей, а также лица, подлежащие привлечению к уголовной ответственности.