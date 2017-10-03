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Московский суд отправил агентов ИГ под арест02 октября в 20:05

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На два месяца.

Мещанский суд Москвы до 30 ноября арестовал уроженцев Дагестана Магомедхабиба Гаджиева и Нурлана Махсудова по обвинению в подготовке теракта в российской столице.

"Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения на два месяца в отношении Махсудова и Гаджиева, обвиняемых по статье 205 ("Терроризм) УК РФ", - цитирует ТАСС представителя пресс-службы суда.

Выходцы с Северного Кавказа 1995 и 1998 годов рождения - участники законспирированной ячейки "Исламского Государства" (ИГ, запрещено в РФ - прим.ред.) - были задержаны ФСБ несколькими днями ранее.

По данным ведомства, ячейка ИГ планировала совершить в сентябре 2017 годанесколько взрывов в местах массового скопления людей. При задержании у мужчин были найдены два самодельных взрывных устройства, два пистолета Макарова, две гранаты, средства связи и предметы, необходимые для изготовления адских машинок, передает "Уралинформбюро".

Руководили адептами ИГ иностранные эмиссары.

Ранее по теме:
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