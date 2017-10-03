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Обвиняемая по делу "пьяного мальчика" встретит Новый год в СИЗОСегодня в 09:40

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Алисовой не удалось обжаловать арест.

Обвиняемая по делу о гибели мальчика в ДТП в Балашихе Ольга Алисова останется под арестом до начала 2018 года. Такое решение принял Железнодорожный городской суд, передают федеральные СМИ.

2 октября по делу прошли очередные слушания. По словам свидетелей, машина Алисовой двигалась по двору со скоростью 45-60 километров в час. После столкновения автомобиль протащил мальчика несколько метров, наехал на тело задним колесом и лишь после этого остановился. Звука торможения, как отметили очевидцы, до этого слышно не было.

Громкое ДТП произошло 23 апреля 2017 года. 6-летний Алексей Шимко погиб во дворе собственного дома. Судмедэкспертиза установила, что в крови ребенка было 2,7 промилле алкоголя, что эквивалентно выпитой бутылке водки. Информация вызвала общественный резонанс. По первому экспертному заключению возбуждено дело по статье "Халатность". Алисова же свою вину признала лишь частично. Она считает произошедшее несчастным случаем, передает "Уралинформбюро".

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