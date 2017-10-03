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В Челябинске двое мужчин избили и изнасиловали знакомуюСегодня в 11:58

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Преступление сняли на камеру.

В столице Южного Урала сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин по подозрению в избиении и изнасиловании местной жительницы. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе областного управления.

Вечером 30 сентября в подъезде дома на улице Первой Пятилетки жильцы обнаружили избитую женщину. Прибывшим на место правоохранителям она объяснила, что познакомилась с двумя мужчинами и пошла к ним в гости. В квартире новые знакомые изнасиловали ее и нескольких часов избивали. Пострадавшая смогла указать на дверь, за которой находились ее мучители.

Сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин 29 и 39 лет. Оба приехали в областную столицу из маленьких сел. Также в квартире был обнаружен телефон, на который задержанные записывали все происходящее.

По данному факту следователи уже возбудили уголовное дело. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы. Потерпевшая госпитализирована.

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