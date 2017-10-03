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Екатеринбургского пиромана-"детсадовца" будут лечитьСегодня в 12:18

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Принудительно.

Екатеринбургского пиромана, известного поджогами веранд на территории детских садов, отправят на принудительное лечение. С соответствующим заключением уголовное дело направлено в Кировский райсуд, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, в период с ноября по декабрь 2016 года 20-летний молодой человек проникал на территории детсадов, расположенных в разных частях Екатеринбурга, где поджигал веранды. Пироману вменяется 21 эпизод вандализма.

"В настоящее время по своему состоянию здоровья молодой человек лишен возможности осознавать характер и значение своих действий, в связи с чем нуждается в применении к нему принудительных мер медицинского характера", - уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

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