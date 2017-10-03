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Экс-директору тюменского МУП "Водоканал" поменяли срок на реальныйСегодня в 12:57

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В колонии строгого режима.

Бывший генеральный директор тюменского МУП ВКХ "Водоканал" Дмитрий Антонов проведет 3 года в исправительной колонии строгого режима. Соответствующее решение 3 октября 2017 года вынесла судебная коллегия по уголовным делам Тюменского облсуда. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

12 июля 2017 года суд назначил Антонову 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, без штрафа. Прокуратура посчитала, что у суда не было оснований для столь мягкого приговора, и обжаловала его.

Дмитрий Антонов был осужден за взятку в 1,8 миллиона рублей. По версии следствия, с октября 2016-го по февраль 2017-го он вымогал деньги у представителя коммерческой организации за заключение договоров подряда, а также приемку выполненных работ. Его задержали с поличным при передаче 200 тысяч рублей.

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