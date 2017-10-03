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Экс-директор тюменского племзавода выписал себе премий на полмиллионаСегодня в 17:56

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Подозревают следователи.

Экс-директора ФГУП племенной завод "Тополя" подозревают в хищении более полумиллиона рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По версии следствия, с 2014 по 2016 годы руководитель предприятия, используя свое служебное положение, незаконно выписывал себе премии и доплаты за сверхурочную работу в праздники и выходные дни. Так он присвоил более 540 тысяч рублей.

Стоит отметить, что это уже третье производство, возбужденное в отношении экс-директора племзавода.

Ранее его заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями и невыплате заработной платы. Тогда следствие сочло, что бывший руководитель завода, вопреки интересам компании, продавал скот по заниженным ценам, чем нанес фирме ущерб в 1,2 миллиона рублей. Также он задолжал своим подчиненным более 5,9 миллиона рублей.

Все дела объединили в одно производство. Расследование контролирует прокуратура. По самой тяжкой из статей – хищению денег – экс-директору предприятия может грозить крупный штраф, лишение права занимать определенные должности до 5 лет, принудительные работы до 5 лет или лишение свободы до 6 лет.

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