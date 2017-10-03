Суд отправил убившего током человека красноуфимца работатьСегодня в 17:39
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На благо государства.
Суд признал 45-летнего жителя Красноуфимска виновным в причинении смерти по неосторожности. Из-за него погиб 40-летний мужчина, на которого упал электрический кабель.
Трагедия произошла 24 мая 2017 года, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Подсудимый выгружал землю из КаМАЗа, подняв кузов автомобиля. При этом мужчина не учел, что грузовик повредил расположенный над местом проведения работ электрический провод.
Этот кабель, находясь под напряжением, упал на землю рядом с другим местным жителем, который погиб на месте происшествия от полученного удара электрическим током.
Суд назначил водителю грузовика 1,5 года исправительных работ с удержанием в государственную казну 10% от зарплаты.
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