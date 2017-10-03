За избиение пса молотком и табуреткой.

31-летний житель Тюмени пойдет под суд за жестокое обращение с животным. Преступление он совершил 17 июля 2017 года, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчина с двумя друзьями отправился в гости к знакомой в поселок Винзили. Посиделки с горячительным затянулись на всю ночь. Под утро собутыльники отправились в магазин за сигаретами и добавкой спиртного. По дороге они встретили собаку по кличе Линда, которую отпустила погулять жительница соседнего дома.

Животное привели в квартиру и начали избивать табуреткой и молотком. От криков пса проснулась хозяйка квартиры, а соседи вызвали полицию. Во время допроса тюменец заявил полицейским, что "хотел поесть шашлыков из собачатины".

Судить тюменца будут по статье "Жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, если это деяние совершено из корыстных побуждений, с применением садистских методов, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Ему грозит крупный штраф, исправительные работы или лишение свободы до двух лет. Уголовное дело в отношении второго фигуранта выделено в отдельное производство. Он не живет в Тюмени и объявлен в розыск.

Стоит отметить, что несчастную Линду отвезли к ветеринару, где ей обработали раны и наложили швы. Сейчас собака вернулась к хозяйке.