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Ямальский оленевод признан виновным в убийстве менеджеров "Газпрома"Сегодня в 17:16

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Он так и не раскаялся.

Оленевод Даниэл Пяк признан виновным в убийстве сотрудников ООО "Газпром переработка" Андрея Ходякова и Дениса Свистунова. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Перестрелка произошла 19 декабря 2015 года в тундре в 90 километрах от села Самбург (Пуровский район). Между 22-летним оленеводом и двумя менеджерами предприятия (начальником ремонтно-механической службы Ходаковым и руководителем топливного отдела Свистуновым) произошел конфликт. Пак несколько раз выстрелил в обидчиков из своего охотничьего карабина. От полученных ранений мужчины скончались на месте.

Стоит отметить, что в ходе перестрелки пострадали также 2 брата Даниэла – они получили ранения. Свою вину оленевод так и не признал и не раскаялся. Тем не менее, собранных доказательств оказалось достаточно для вынесения обвинительного приговора. Суд приговорил оленевода к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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