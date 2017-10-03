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Гибель тагильского первоклассника в бассейне вылилась в "уголовку"Сегодня в 16:50

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Назначена судмедэкспертиза.

По факту гибели 7-летнего жителя Нижнего Тагила во время тренировки по плаванию возбуждено уголовное дело. Расследование ведется по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, к настоящему времени проведены осмотры места происшествия и тела ребенка, признаков криминальной смерти не выявлено. Точную причину гибели первоклассника должна установить судебная медицинская экспертиза. Проводятся допросы свидетелей, истребуются соответствующие должностные инструкции и иная документация.

Следователям предстоит установить ответственных за обеспечение безопасности посетителей спорткомплекса, а также выяснить причины трагедии.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководства СУ СКР по Свердловской области.

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