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Житель Кыргызстана хотел обменять 10 кило марихуаны на иномаркуСегодня в 17:42

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Помешали оперативники.

Житель Кыргызстана задержан при попытке продать 10 килограмм марихуаны. Мужчина хотел обменять наркотик на Honda Civic, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

По словам оперативников, с мужчиной они познакомились еще в середине сентября 2017 года. Тогда, под видом покупателей, сотрудники СБНОН МВД КР по Бишкеку предложили наркоторговцу обменять 10 килограмм запрещенной травы на автомобиль.

31-летний житель села Соколовка Ж. Улан был задержан бойцами СОБР регионального УВД при передаче зелья. С собой у него было два мешка растительности, пахнущей дикорастущей коноплей. Химическая экспертиза показала, что найденное вещество является марихуаной. Вес "груза" составил 10,02 килограмма.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного изготовления, приобретения, хранения, перевозки и пересылки наркотического вещества с целью сбыта. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Расследование продолжается.

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