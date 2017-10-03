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В Тюмени директора фирмы обвиняют в обмане клиентов на 13 миллионовСегодня в 18:09

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И вызывают в суд.

В Тюмени в завершено расследование уголовного дела бывшего директора ООО "Дом паркета", обвиняемой в крупном мошенничестве и невыплате заработной платы. Женщина обманула клиентов на 13 миллиона рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

В 2015-2016 годах компания находилась в тяжелом экономическом положении и не могла рассчитаться с поставщиками, производителями и покупателями. Руководитель заключила договоры с 56 гражданами и 4 организациями на поставку товаров, зная, что выполнить свои обязательства не сможет. Деньги же заказчиков перевела на счета подконтрольных фирм и потратила на собственные нужды.

Кроме того, с ноября 2015-го по апрель 2016-го обвиняемая не платила зарплату 8 сотрудникам. Общая сумма долга составила более 352 тысяч рублей.

Материалы дела, составившие 70 томов, направлены в прокуратуру для утверждения обвинения и передачи в суд.

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