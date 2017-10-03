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В Прикамье будут судить депутата за смертельное ДТП Сегодня в 18:40

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Спустя почти год после трагедии.

Пермские следователи готовятся направить в суд уголовное дело в отношении депутата из Коми-Пермяцкого округа. 60-летнего жителя Юсьвинского района обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого СУ СКР.

Авария произошла в конце декабря 2016 года на трассе Нытва–Кудымкар. Мужчина, управляя Audi-Q7, выехал на встречную полосу, где врезался в Renault Logan. По словам следователей, депутат мог избежать столкновения, сбросив скорость и уйдя на правую полосу.

В результате аварии от полученных травм погиб 36-летний водитель Renault. Виновнику ДТП грозит до пяти лет лишения свободы.

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