"Мотать срок" он будет на Урале.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказал в депортации киллера Ромаса Замольскиса в Литву. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Представление о возможности отбывания наказания Замольскисом в Литовской Республике подал заместитель директора ФСИН России.

Ромас Замольскис 10 лет находился в международном розыске Интерпола за убийства, совершенные в Литве. В начале 2000-х он перебрался в Россию. В Свердловской области с 2003 по 2006 годы в составе ОПГ он совершал кражи, изнасилования и покушался на жизнь екатеринбургского бизнесмена. В 2014 году литовца задержали в Екатеринбурге. В 2016 году его приговорили к 16 годам лишения свободы. Позднее приговор был смягчен до 15 лет.

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