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Пьянка с незнакомым москвичом довела тюменца до колонииСегодня в 12:22

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Он убил трех человек в ДТП.

Тобольский районный суд признал 32-летнего жителя села Байкалово виновным в гибели трех человек. Мужчина сел за руль автомобиля пьяным и спровоцировал смертельную аварию. Его приговорили к 4 года и 1 месяцу лишения свободы в колонии-поселении, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В марте 2017 года мужчину оштрафовали и на полтора года лишили прав за пьяную езду. 8 июня селянин познакомился с москвичом, изрядно выпил и за рулем Ssang Yong нового знакомого отправился развлекаться.

В пути мужчина начал обгон, машину занесло и она врезалась в Кia Rio. Водитель и два пассажира легковушки погибли. Из находившихся пяти пьяных человек в Ssang Yong серьезно пострадал только москвич.

Тюменец также должен будет выплатить вдовам водителя и одного из пассажиров Кia Rio по 1,5 миллиона рублей в счет возмещения морального вреда.


Фото: прокуратура Тюменской области.

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