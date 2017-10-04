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Южноуралец задержан за избиение 11-месячной дочери сожительницыСегодня в 13:14

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У ребенка сотрясение и ушибы.

В Челябинской области задержан 31-летний местный житель, обвиняемый по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По версии следствия, в ночь на 27 сентября 2017 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил 11-месячную дочь своей сожительницы. Ребенок был доставлен в реанимационное отделение больницы с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и многочисленными ушибами головы.

Южноуралец заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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