У ребенка сотрясение и ушибы.

В Челябинской области задержан 31-летний местный житель, обвиняемый по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По версии следствия, в ночь на 27 сентября 2017 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил 11-месячную дочь своей сожительницы. Ребенок был доставлен в реанимационное отделение больницы с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и многочисленными ушибами головы.

Южноуралец заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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