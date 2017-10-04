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Узбекские воры вынесли из квартиры 20 тысяч долларовСегодня в 13:17

  • Текст

Деньгами и ювелиркой.

В столице Узбекистана задержали банду квартирных воров, которые вынесли из дома местного жителя 12 тысяч долларов наличными и ювелирных изделий на 8,3 тысячи долларов. Четверо мужчин стали фигурантами дела о краже в особо крупном размере с противоправным проникновением в жилище.

Злоумышленники проникли в квартиру 9 августа 2017 года, подобрав ключи от входной двери. Сейчас оперативники проверяют причастность задержанных к другим преступлениям, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУВД Ташкента.

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