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В Екатеринбурге арестовали торговку людьми из УзбекистанаСегодня в 13:42

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Объявленную в международный розыск.

33-летнюю гражданку Узбекистана, объявленную в международный розыск в Грузии за торговлю людьми и убийство, задержали на железнодорожном вокзале Екатеринбурга.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, в отношении женщины проведена экстрадиционная проверка.

Согласно полученной информации, с 2012 по 2013 годы обвиняемая, находясь в Батуми (Грузия), под угрозой физической расправы вынудила нескольких соотечественниц оказывать за деньги интимные услуги. Чтобы скрыть совершенные преступления, женщина "заказала" одну из девушек киллерам.

По ходатайству свердловского транспортного прокурора гражданка Узбекистана заключена под стражу. Материалы экстрадиционной проверки направлены в Генпрокуратуру России для решения вопроса о выдаче задержанной запрашивающей стороне.

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