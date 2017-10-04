В Екатеринбурге арестовали торговку людьми из УзбекистанаСегодня в 13:42
- Текст
Объявленную в международный розыск.
33-летнюю гражданку Узбекистана, объявленную в международный розыск в Грузии за торговлю людьми и убийство, задержали на железнодорожном вокзале Екатеринбурга.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, в отношении женщины проведена экстрадиционная проверка.
Согласно полученной информации, с 2012 по 2013 годы обвиняемая, находясь в Батуми (Грузия), под угрозой физической расправы вынудила нескольких соотечественниц оказывать за деньги интимные услуги. Чтобы скрыть совершенные преступления, женщина "заказала" одну из девушек киллерам.
По ходатайству свердловского транспортного прокурора гражданка Узбекистана заключена под стражу. Материалы экстрадиционной проверки направлены в Генпрокуратуру России для решения вопроса о выдаче задержанной запрашивающей стороне.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 15:14
Суд Новоуральска нашел нарушения на выборах в гордуму
После жалобы кандидата.Сегодня в 14:50
За супермаркетом нашли отрезанные мужские ноги
В пакете.Сегодня в 14:28
Челябинск переживает волну минирований а-ля Екатеринбург
Первые бомбы "заложили" в зданиях власти.Сегодня в 14:14
Екатеринбург оказался лидером по "цветным" и уникальным улицам
Среди других городов России.Сегодня в 14:03
Снегопад удвоил количество ДТП на Среднем Урале
Водители и дорожники оказались не готовы к зиме.Сегодня в 13:59
"Канатоход" МРСК Урала блещет на Российской энергетической неделе
В Москве.Сегодня в 13:42
В Екатеринбурге арестовали торговку людьми из Узбекистана
Объявленную в международный розыск.Сегодня в 13:37
Таджикистан просит Россию объективно расследовать нападение на грузчика
Избитого у ТЦ "Москва".Сегодня в 13:37
Ветераны ММК побывали в лимонарии и динопарке
В рамках спецпроекта профкома.Сегодня в 13:17
Узбекские воры вынесли из квартиры 20 тысяч долларов
Деньгами и ювелиркой.Сегодня в 13:14
Южноуралец задержан за избиение 11-месячной дочери сожительницы
У ребенка сотрясение и ушибы.Сегодня в 13:10
Идеолог транспортной реформы в Екатеринбурге подался в строительство
Липович расширит "Екатеринбург-ЭКСПО".Сегодня в 12:53
Свердловский облсуд рассмотрит дело создателя "армии зомби"
19 октября.Сегодня в 12:43
Коррида по-киргизски: корова отправила бишкекскую бабушку в больницу
С переломом ключицы.Сегодня в 12:31
Южноуральцы поедут во Владивосток на поезде
Без пересадок.
Главные новости
- Сегодня в 14:28Челябинск переживает волну минирований а-ля Екатеринбург
- Сегодня в 13:10Идеолог транспортной реформы в Екатеринбурге подался в строительство
- Сегодня в 12:53Свердловский облсуд рассмотрит дело создателя "армии зомби"
- Сегодня в 12:28На обновление дворов Среднего Урала ушел почти миллиард
- Сегодня в 12:15Мигранты перевозят в Екатеринбург семьи
Аналитика
Снова осень – губернаторы на вылет
"Времена года" в кадровом менеджменте Кремля.
"Судебный фарс": Росавиация оставила ЧЛУГА без курсантов
И сертификата.
Екатеринбург пережил цунами минирования
Жертв и разрушений нет – учения прошли успешно.