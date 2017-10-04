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Жительница Сатки спаивала и морила голодом дочь-школьницуСегодня в 16:39

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Почти год.

Саткинский горсуд вынес приговор в отношении местной жительницы Татьяны Денисовой. Женщина признана виновной в совершении преступлений по двум статьям "Спаивание родителем несовершеннолетнего" и "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка, сопряженное с жестоким обращением".

Установлено, что с августа 2016-го по март 2017-го Денисова умышленно спаивала 15-летнюю дочь. Заставляла ее пить пиво и разбавленный спирт.

В этот же период нерадивая мать наносила побои девочке и морила ее голодом. Школьница проживала в антисанитарных условиях, у нее не было спального места.

"Денисова не работала, а имеющуюся у нее пенсию тратила на покупку алкогольной продукции, не обеспечивала ребенка систематическим рационным питанием, соответствующим ее возрасту, продукты питания были в ограниченном количестве, в связи с чем ребенок испытывала голод и отставала в своем развитии", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Саткинского горсуда.

Уточняется, что обвиняемая является пенсионером по 3 группе инвалидности. В ходе следствия она активно способствовала расследованию преступления и раскаялась в содеянном, что послужило смягчающим обстоятельством.

Суд приговорил мать-тиранку к году и шести месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком на один год.

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