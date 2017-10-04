Екатеринбуржец "заработал" на доверчивых горожанах 13 миллионовСегодня в 18:20
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И срок в колонии.
Екатеринбуржец получил 9 лет колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере, с помощью которого он украл у горожан 13,2 миллиона рублей. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Согласно материалам дела, с июля 2002 года Вячеслав Кирсанов, прикинувшись предпринимателем, предлагал знакомым приобрести машины в Германии, а также вложиться в его бизнес по перепродаже автомобилей. При этом мужчина знал, что ни копейки из полученных денег он потерпевшим не вернет.
Чтобы убедить людей в своей честности, Кирсанов составлял расписки на получение денег в долг и указывал сроки их возвращения. Скрывая факт хищения, он перечислял кредиторам небольшую сумму в качестве "первого взноса".
Когда все сроки возврата проходили, предприниматель начинал прятаться от потерпевших, не забывая обманывать новых знакомых. Всего от его действий пострадали 15 человек, которые потеряли более 13,2 миллиона рублей.
По четырем эпизодам мошенничества Кирсанову удалось избежать отбытия наказания в связи с истечением срока давности. Другие случаи суд оценил в 9 лет колонии общего режима. Также были удовлетворены гражданские иски потерпевших.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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