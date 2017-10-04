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Екатеринбуржца зарезали за флирт с подругой бомжаСегодня в 16:49

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На теплотрассе.

Екатеринбургского бомжа признали виновным в убийстве знакомого. Преступление было совершено из ревности, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.

Подсудимый познакомился с 41-летним любителем провести время в компании бомжей за день до убийства. 9 апреля 2017 года бездомный, его спутница жизни и погибший вместе распивали спиртное на теплотрассе.

Поводом для расправы стал флирт екатеринбуржца с подругой бомжа. Заметив это, нетрезвый мужчина достал складной нож и заколол соперника. После убийства он скрылся вместе с возлюбленной.

Оперативники, расследовавшие дело, сразу же предположили, что зарезать мужчину мог кто-то из его круга общения – людей без определенного места жительства. Также сотрудники органов решили, что рано или поздно преступник вернется на место преступления. Организовав слежку за теплотрассой, они задержали сладкую парочку уже через два дня. На допросе подсудимый признался в содеянном и рассказал, куда дел орудие убийства.

Суд решил, что ближайшие семь лет бездомный проведет в колонии строгого режима.

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