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Курганцы ответят в суде за сожженный труп девушкиСегодня в 10:17

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На кладбище.

В Зауралье в суд передано уголовное дело в отношении двух местных жителей по обвинению в осквернении могилы. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе УМВД по Курганской области.

Преступление курганцы 23 и 30 лет совершили 18 августа. Будучи нетрезвыми, мужчины проникли на кладбище села Менщиково и раскопали могилу. Там была похоронена 17-летняя девушка, умершая в 2012 году. Молодые люди вырыли гроб и сожгли останки. Сделанные на месте преступления фото молодой человек выложил в социальную сеть.

По статье "Осквернение места захоронения группой лиц по предварительному сговору" обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее по теме:
Двое курганцев раскопали могилу и сожгли тело девушки

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