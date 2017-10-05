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В Екатеринбурге бизнесмена ударили топором за "гей-пропаганду"Сегодня в 10:50

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Нападавшего разозлила цветная шапка.

В Екатеринбурге в ЖК "Аврора" на бизнесмена Андрея Фирсова напали из-за разноцветного головного убора. Цветастую шапочку нападавший принял за радужный символ ЛГБТ-движения. Он набросился на бизнесмена сначала с обвинениями, а после и с кулаками. Фирсов попытался защититься сувенирным топором, который был у него с собой. Но в итого сам же получил обухом по голове. Об инциденте мужчина написал на своей странице в соцсетях.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, бизнесмен уже написал заявление. "Мужчина направлен на прохождение судебно-мелицинского обследования для установления тяжести причиненного вреда здоровью. Сотрудники полиции устанавливают возможных очевидцев, изучают съемки с камер видеонаблюдения, проводят поквартирный обход с целью установления личности злоумышленника", – рассказал собеседник агентства.

По сообщению Фирсова, нападавший был высоким мужчиной в шапке с эмблемой клуба "Автомобилист". Сейчас пострадавший сокрушается из-за топора – агрессор унес его с собой. "Друг, что это сделал, верни топор с лого Артемия Лебедева. Мы в рекламной артели "Город мастеров" делали его, чтобы он людей радовал. Вещь уникальная. Зачем тебе лишние проблемы? Геи того не стоят", – написал Фирсов на своей странице.

Фото: Андрей Фирсов

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