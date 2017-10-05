Приговор экс-начальнику невьянской ИК-46 пересмотрят в декабре.Сегодня в 11:12
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В облсуде.
Рассмотрение апелляции на приговор экс-начальнику невьянской ИК-46 Илье Чикину и трем бывшим сотрудникам колонии назначено на 13 декабря. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
В инстанции уточнили, что заседание, изначально запланированное на 2 октября, перенесли из-за продолжающихся экспертиз по уголовному делу.
Стоит напомнить, что Невьянский горсуд в марте 2017 года приговорил бывшего начальника ИК-46 Илью Чикина к 13,5 года колонии строгого режима. Его зам Алексей Николаев и бывший начальник отдела безопасности Евгений Панов получили по 13 лет, а бывший младший инспектор группы надзора отдела безопасности Дмитрий Усов - 7,5 года.
Установлено, что в июле 2015 года Николаев, Панов и Усов пристегнули одного из заключенных наручниками к решетке у входа в камеру. Зэка пинали, били кулаками и свернутым в рулон одеялом. А спустя пару дней Чикин ударил его в грудь. После этого пострадавший скончался в больнице.
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