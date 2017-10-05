Дата заседания не назначена.

Апелляция на приговор бывшего члена Совета Федерации от Челябинской области Константина Цыбко, осужденного за взяточничество, поступила в областной суд региона. Об этом "Уралинформбюро" сообщила руководитель пресс-службы инстанции Евгения Нациевская.

Судья, который будет пересматривать приговор экс-сенатору, а также дата заседания еще не назначены. "Это достаточно длительная процедура", - пояснила собеседница агентства.

Константин Цыбко обжаловал приговор в начале августа. Все это время документы уголовного дела находились на изучении и согласовании в Озерском горсуде и прокуратуре.

Стоит напомнить, что горсуд отправил экс-сенатора в колонию строгого режима на 9 лет и выписал ему штраф в 70 миллионов рублей. Цыбко взяли под стражу в зале суда.

Изначально политику вменяли две взятки от бывшего сити-менеджера Озерска Евгения Тарасова и бизнесмена Олега Лакницкого на общую сумму около 27 миллионов рублей. В ходе судебного разбирательства было доказано получение 21 миллиона рублей.

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