Пили и плохо присматривали за сыном.

Родители упавшего с обрыва в Иртыш 4-летнего мальчика признаны виновными в причинении смерти по неосторожности. Соответствующее решение вынес горсуд Тобольска.

Происшествие случилось 2 июля 2017 года. Семейная пара распивала спиртное на правом берегу Иртыша. Ребенок, оставшийся без должного внимания, сорвался в реку с 90-метрового обрыва и утонул. При падении он, кроме того, получил множественные повреждения головы, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Родителей погибшего мальчика приговорили к 10 месяцам ограничения свободы.



Ранее по теме:

В Иртыше утонул 4-летний мальчик