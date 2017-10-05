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Родители рухнувшего с обрыва 4-летнего тоболяка признаны виновными в его смертиСегодня в 12:47

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Пили и плохо присматривали за сыном.

Родители упавшего с обрыва в Иртыш 4-летнего мальчика признаны виновными в причинении смерти по неосторожности. Соответствующее решение вынес горсуд Тобольска.

Происшествие случилось 2 июля 2017 года. Семейная пара распивала спиртное на правом берегу Иртыша. Ребенок, оставшийся без должного внимания, сорвался в реку с 90-метрового обрыва и утонул. При падении он, кроме того, получил множественные повреждения головы, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Родителей погибшего мальчика приговорили к 10 месяцам ограничения свободы.

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В Иртыше утонул 4-летний мальчик

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