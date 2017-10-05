После расставания.

На Среднем Урале бывший сотрудник правоохранительных органов убил свою экс-возлюбленную на глазах у двоих ее детей. Трагедия произошла в ночь на 29 сентября в городе Лесном.

Местная жительница с детьми и подругой находилась в своей квартире, когда туда вломился 32-летний бывший возлюбленный. С мужчиной, экс-полицейским, она рассталась за несколько дней до этого. Тот бросился на пассию и задушил. После чего попытался убить и подругу женщины. Его остановили громкие крики детей – они звали на помощь. Мужчина сбежал.

Сообщение о трагедии появилось в социальных сетях. Информацию о произошедшем "Уралинформбюро" подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

"Сыщики уголовного розыска задержали подозреваемого по горячим следам и поместили под стражу. В систему МВД он поступил в 2008 году, но в апреле 2016 был уволен по отрицательным мотивам. Последним местом службы был отдел полиции Нижней Туры, до этого он работал во вневедомственной охране города Лесной", – рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье "Убийство". "По версии следствия, в ночь на 29 сентября обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения на почве бытовой ссоры совершил убийство своей 32-летней сожительницы. О произошедшем сообщила подруга погибшей, которая присутствовала в квартире в тот момент", – сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

Как сообщается в соцсетях, детей погибшей взяла к себе ее сестра-близнец.