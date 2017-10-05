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Директор ташкентской фирмы украл у компании 177 тысяч долларовСегодня в 13:14

  • Текст

Организовав ограбление.

В Ташкенте задержали директора фирмы, подозреваемого в организации ограбления своего же офиса. По наводке злоумышленника воры вынесли из конторы 177 тысяч долларов, передает "Уралинформбюро".

Сначала сотрудники правоохранительных органов задержали троих мужчин, которых заподозрили в воровстве. Однако в ходе следственных действий выяснилось, что ограбление придумал директор компании. Он решил завладеть деньгами учредителей, пишет Sputnik со ссылкой на представителя ГУВД столицы Узбекистана.

Возбуждено уголовное дело по факту грабежа в особо крупном размере по предварительному сговору. По этой статье злоумышленникам грозит 10-15 лет лишения свободы.

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